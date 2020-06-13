Собянин назвал самый трудный период в борьбе с COVID-19

Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также заразились в мае.

Он подчеркнул, что медики обеспечены самыми современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве коронавируса.

"Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний", — отметил Собянин.

Мэр столицы также выразил соболезнования всем родным умерших от коронавируса пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая.

Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились. В России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч человек, при этом 275 тысяч из них выздоровели, 6829 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.