Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 9 41 минуту назад
Собянин назвал самый трудный период в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также заразились в мае.
Он подчеркнул, что медики обеспечены самыми современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве коронавируса.
"Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний", — отметил Собянин.
Мэр столицы также выразил соболезнования всем родным умерших от коронавируса пациентов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая.
Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились. В России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч человек, при этом 275 тысяч из них выздоровели, 6829 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Последние новости
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский поправил юбку Королевой
Зеленский поправил юбку Королевой
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Басков шокировал россиян своим внешним видом
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома»
Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома»
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение