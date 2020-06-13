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Технику для парада разместят на северо-западе столицы 

Москва24 и ещё 14 1 час назад
Технику для парада разместят на северо-западе столицы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Площадка для размещения военной техники, которую задействуют в параде Победы на Красной площади, разместится в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом ТАСС рассказали в министерстве обороны России.
"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в заявлении представителей Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что на данной площадке разместится свыше 400 единиц военной техники. Так, размер площадки составит свыше 9 гектаров. Уточняется, что там предусмотрели склады военно-технического имущества.
Парад Победы состоится в городе 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции данного парада. Не получится проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской — от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд.
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Новости Москвы , Армия , Политика , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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