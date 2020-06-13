Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве 

Мослента 1 час назад
Опубликованы новые данные по заражению COVID-19 в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки выявлено 1493 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в столице выявлено 204 428 случаев заражения. Выздоровело 119 558, умерло 3231.
В Московской области всего насчитывается 48 636 случаев заражения, умерло 678, выздоровело 15 734.
10 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что плановый переход из режима ограничений в Москве к нормальной жизни составит около двух месяцев. По его словам, выход столицы из режима самоизоляции был выстрадан жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков и ответственным поведением москвичей.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Мослента: последние новости
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
00:39
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
Общество
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
01:21
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
Происшествия
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
02:37
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение