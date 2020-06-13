Опубликованы новые данные по заражению COVID-19 в Москве

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Москве за сутки выявлено 1493 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в столице выявлено 204 428 случаев заражения. Выздоровело 119 558, умерло 3231.

В Московской области всего насчитывается 48 636 случаев заражения, умерло 678, выздоровело 15 734.