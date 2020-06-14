Уже почти пять месяцев мир сражается с пандемией нового коронавируса. Благодаря повсеместному карантину и самоизоляции наступление инфекции удалось сдержать. Во многих странах, в том числе и в России, ограничения смягчают, люди возвращаются к привычной жизни. Однако специалисты ВОЗ уверены, что это решение преждевременное и может привести ко второй волне болезни раньше, чем ожидалось. Подробности — в материале NEWS.ru.