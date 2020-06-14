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I’ll be back: ждёт ли Россию вторая волна коронавируса 

News.ru и ещё 34 2 часа назад
Уже почти пять месяцев мир сражается с пандемией нового коронавируса. Благодаря повсеместному карантину и самоизоляции наступление инфекции удалось сдержать. Во многих странах, в том числе и в России, ограничения смягчают, люди возвращаются к привычной жизни. Однако специалисты ВОЗ уверены, что это решение преждевременное и может привести ко второй волне болезни раньше, чем ожидалось. Подробности — в материале NEWS.ru.
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Новости Москвы , Московская область , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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