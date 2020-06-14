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Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Почти 60 тысяч проездных продлили пассажиры транспорта Москвы за два дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее во время действия режима самоизоляции и пропусков, которые были отменены мэром Москвы 9 июня, социальные карты были заблокированы, также были недоступны любые виды проездных и оплаты поездок, кроме карты "Тройка", так как к ней привязывался цифровой пропуск. Продлить проездной (на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билеты "ТАТ" и социальные карты) можно было с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Это можно сделать в кассах метро и киосках "Мосгортранса".
"Почти 60 тысяч проездных продлили наши пассажиры за два дня. С понедельника многие москвичи возвращаются на работу и планируют совершить первые за долгое время поездки в транспорте. Мы просим пассажиров заранее проверить доступность продления их проездного билета удобным для них способом и, по возможности, осуществить продление заранее в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение "Метро Москвы". Это снизит нагрузку на кассы в первый рабочий день, сэкономит время пассажиров и поможет соблюдению социальной дистанции", — приводит пресс-служба слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Отмечается, что доступность компенсации можно проверить: в боте @MosCardCheckBot, приложении "Метро Москвы" App Store и Google Play и на сайте Единого транспортного портала.
"В приложении "Метро Москвы" можно также обжаловать некорректное продление, а владельцам смартфонов на базе Android с NFC сразу записать дополнительные дни на карту "Тройка". Запись доступного продления через NFC происходит сразу, не тестируйте сервис, если не планируете продлевать проездной", — говорится в сообщении.
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Новости Москвы , Продлить жизнь , Максим Ликсутов , Google
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