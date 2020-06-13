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Власти Москвы объяснили порядок посещения музеев ВДНХ 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Власти Москвы объяснили порядок посещения музеев ВДНХ
Фото: РИА Новости
Москвичи и гости столицы с 16 июня смогут посещать музеи и павильоны ВДНХ, но исключительно по времени, указанному в электронных билетах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 16 июня павильоны главной выставки страны откроют свои двери для посетителей. За то время, пока музеи не принимали гостей, были подготовлены новые интересные экспонаты. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы", — говорится в сообщении.
Сергунина отметила, что на первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек.
Чтобы обеспечить соблюдение всех санитарных мер, посещать павильоны будет возможно исключительно во время, указанное в электронных билетах, приобрести которые можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на территории сообщат отдельно.
"Посетителям необходимо будет выполнять профилактические требования. При входе в павильоны и выходе из них обрабатывать руки антисептиком — дозаторы будут установлены в холлах, находиться в масках или респираторах в помещениях, носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора — два метра", — приводится в сообщении информация пресс-службы ВДНХ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил этапы постепенного снятия основных ограничений в Москве. С 9 июня был отменён график прогулок, режим пропусков и самоизоляции, заработали салоны красоты и парикмахерские. С 16 мая откроются музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды. С 23 июня возобновит работу фитнес-сфера и снова можно будет использовать городскую инфраструктуру: лавочки, беседки, детские и спортивные площадки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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