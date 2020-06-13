В Москве проведут обследование зеленых насаждений

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к плановым работам по мониторингу зеленых насаждений в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он напомнил, что такое мероприятие проводят в городе каждый год. Оно позволяет получить актуальные данные о состоянии зеленого фонда.

— В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников, — рассказал Бирюков.

В ходе планового мероприятия специалисты тщательно измерят параметры зеленых насаждений, а также оценят их жизнеспособность и декоративные качества. Результаты обследования зафиксируют в специальных ведомостях и паспортах, которые имеются у каждой площадки наблюдения, а также на карте-плане, передает агентство городских новостей «Москва».