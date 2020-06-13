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Сезонные работы по обследованию зеленых насаждений стартовали в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Москве проведут обследование зеленых насаждений
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к плановым работам по мониторингу зеленых насаждений в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что такое мероприятие проводят в городе каждый год. Оно позволяет получить актуальные данные о состоянии зеленого фонда.
— В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников, — рассказал Бирюков.
В ходе планового мероприятия специалисты тщательно измерят параметры зеленых насаждений, а также оценят их жизнеспособность и декоративные качества. Результаты обследования зафиксируют в специальных ведомостях и паспортах, которые имеются у каждой площадки наблюдения, а также на карте-плане, передает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Петр Бирюков , АГН "Москва"
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