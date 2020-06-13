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Погода в Москве: «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до конца выходных 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: РИА Новости
Гидрометцентром России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера 14 июня.
Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Такая ситуация сложилась из-за сильного порывистого ветра, который поднялся вечером в пятницу, 12 июня, а также грозы. На территории столицы и области зарегистрированы случаи ДТП, возможно, связанные с погодными условиями, а также падения деревьев, провисания и обрыва проводов.
Жителям не рекомендуется находиться около деревьев и шатких конструкций. Во время вождения автомобиля необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Предупреждение действует до 21:00 14 июня.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в центре европейской части России с 16 июня. В Москве температура может подняться выше 30 градусов тепла.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Погода , Роман Вильфанд , Московская область
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