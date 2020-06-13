«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометцентром России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве Подмосковье до вечера 14 июня.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Такая ситуация сложилась из-за сильного порывистого ветра, который поднялся вечером в пятницу, 12 июня, а также грозы. На территории столицы и области зарегистрированы случаи ДТП, возможно, связанные с погодными условиями, а также падения деревьев, провисания и обрыва проводов.

Жителям не рекомендуется находиться около деревьев и шатких конструкций. Во время вождения автомобиля необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Предупреждение действует до 21:00 14 июня.