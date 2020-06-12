Движение на ряде улиц Москвы перекроют на три дня

Движение на нескольких улицах столицы перекроют в ближайшие выходные, 13 и 14 июня, а также в день парада Победы 24 июня из-за прибытия и убытия военной техники. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В частности, полное перекрытие будет введено 14 июня с 04:00 до 07:00 и с 24 июня с 15:00 до окончания мероприятия на улице 1-я Магистральная, Северный путепровод, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники, Карамышевском мосту, улице Крылатская и других участках дороги.

Помимо этого, возможно полное перекрытие по мере прохождения колоны техники с 22:00 13 июня до 02:00 14 июня и 24 июня с 15:00 до 18:00 на парадной площади Алабино, А107 Московского малого кольца, Минского шоссе, внутренней стороны МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе и еще трех улицах.

Также с 00:00 23 июня до 06:00 25 июня будет запрещена парковка и остановка на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что тренировка механиков-водителей в пешем порядке на машинном маршруте состоится на Красной площади в воскресенье, 14 июня, с 21:00 до 00:00.