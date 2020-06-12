В Москве возросло число машин на дорогах

Число машин на дорогах Москвы возросло на 180 тысяч после отмены самоизоляции. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как отмечается, это всего на 1 процент меньше, чем в прошлом году

В метро было сделано на 210 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей. Также на 31 тысячу поездок больше было сделано на каршеринге по сравнению с прошлой неделей, а на такси — больше на 22 тысячи поездок. Пригородными электричками воспользовались на 50 тысяч раз больше, чем на прошлой неделе, а наземным транспортом — на 90 тысяч больше.

8 июня мэр Москвы объявил об отмене режима самоизоляции, цифровых пропусков и графика прогулок для горожан. Так, 9 июня открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи; с 23 июня — все заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

10 июня в Москве впервые после отмены режима самоизоляции зафиксировали девятибалльные пробки. Дороги в основном были загружены в центре столицы — почти по всей длине Садового и Третьего транспортного кольца, по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и другим набережным. Движение затруднено на Большом Каменном, Большом Устьинском и Большом Москворецком мостах, а также на Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, улицах Большая Лубянка и Сретенка, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском проспектах.