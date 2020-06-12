Собянин предрек России новые успехи

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Собянин: После победы над коронавирусом Россия добьется новых успехов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. Градоначальник отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, страна добьется новых успехов в созидании и развитии.
«Этот праздник наполнен гордостью за родную страну, ее многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс. На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии», — говорится в поздравительной телеграмме Собянина, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.
Он отметил, что Москва является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни России.
«В трудное время наш город, как и подобает столице, чувствует особую ответственность за себя и за страну. Сплоченность вокруг общей цели помогает москвичам преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее», — добавляется в сообщении.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником.
Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.
На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Григорий Лепс , Лариса Долина , Мария Ситтель , Леонид Агутин , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Сергей Лазарев , Иван Бессонов , Лев Лещенко , Николай Басков , Валерий Сюткин , Дима Билан , Диана Арбенина , Сергей Собянин , Ильдар Абдразаков , Николай Расторгуев , Дмитрий Губерниев , Олег Газманов
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