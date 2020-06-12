Собянин предрек России новые успехи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России . Градоначальник отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, страна добьется новых успехов в созидании и развитии.

«Этот праздник наполнен гордостью за родную страну, ее многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс. На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии», — говорится в поздравительной телеграмме Собянина, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Он отметил, что Москва является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни России.

«В трудное время наш город, как и подобает столице, чувствует особую ответственность за себя и за страну. Сплоченность вокруг общей цели помогает москвичам преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее», — добавляется в сообщении.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником.

Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.