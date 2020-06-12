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Еще 2 255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Москва24 2 часа назад
От COVID-19 вылечились еще 2 255 человек
Фото: ТАСС
Столичные врачи вылечили еще 2 255 пациентов с коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 255 пациентов", — рассказала она.
Таким образом, общее число выздоровевших людей увеличилось в столице до 118 024.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество выявляемых случаев пневмонии в столице сократилось в пять раз. Аналогичная тенденция фиксируется и в случае подтверждений коронавирусной инфекции.
Также в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Сообщалось, что антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Собянин
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