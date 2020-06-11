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В Подмосковье открывают летние веранды в кафе и ресторанах 

Газета.Ru 1 час назад
В Подмосковье открывают летние веранды в кафе
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала "Россия-1" сообщил, что летние веранды в кафе и ресторанах региона будут открыты с 12 июня.
Однако, по словам Воробьева, разрешить работу торговых центров пока не получится. Губернатор рассказал, что главный санитарный врач страны не позволяет полностью возобновить торговлю из-за опасности распространения коронавируса.
"Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу", — отметил Воробьев.
Он добавил, что с 15 июня откроются музеи, а поликлиники вернуться к нормальной работе.
Ранее стало известно, что стоматологические кабинеты откроются в Московской области 15 июня.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
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