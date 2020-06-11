В столице активизировались клещи

Столичные медики предупреждают об опасности укуса клещей, которые в последнее время активизировались не только в Подмосковье , но и на территории Москвы

Специалисты напоминают, что клещи являются разносчиками целого ряда опасных заболеваний. Среди самых распространенных — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Но на самом деле заболеваний, передаваемых через укус клеща, намного больше, и подвержены им все люди независимо от пола или возраста, передают «Вести Подмосковья».

Клещи активны только в теплое время года, причем самыми опасными месяцами считаются май и июнь. Они предпочитают влажную погоду и тенистые места. Их любимые места — это вовсе не деревья, вопреки распространенному мнению: клещи не умеют летать или прыгать и живут на невысоких растениях. «На лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой, клещей во много раз больше, чем в окружающем лесу! » — рассказала врач-инфекционист Елена Кардонова, добавив, что их привлекает запах животных и людей.

К неблагополучным с этой точки зрения опасности заражения клещевым боррелиозом относятся многие регионы России, а с 2008 года в этот перечень включены и два района Московской области — Талдомский и Дмитровский. По словам медиков, на глаз отличить клеща — носителя инфекционных болезней от здорового невозможно. Это можно сделать, только сохранив извлеченного клеща и отдав его на исследование в специализированную лабораторию.