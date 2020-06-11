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Московская канатная дорога возобновит работу 12 июня 

Москва24 1 час назад
Названа дата работы Московской канатной дороги
Фото: РИА Новости
При этом будут соблюдены все санитарные нормы, сообщили в пресс-службе канатки.
"12 июня, в праздничный день, наконец-то возобновляем работу московской канатной дороги, и будем рады всем гостям", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в обязательном порядке сотрудниками канатной дороги будет соблюдаться масочный режим.
"Мы просим и пассажиров отнестись к этому серьезно и тоже носить средства защиты. Мы сегодня разметим нашу территорию и помещения для соблюдения социальной дистанции", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что для удобства и безопасности пассажиров будут установлены санитайзеры для обработки рук.
"Мы предлагаем нашим пассажирам воспользоваться возможностью посадки своей социальной группой: семьей или компанией друзей, если пропускная возможность позволит", — добавили в администрации канатки.
Ранее стало известно, что с 16 июня свои двери вновь распахнет для посетителей Московский зоопарк. При этом пройти на его территорию в первое время можно будет только через турникеты на главном входе. Закрытыми останутся внутренние помещения павильонов, экспозиций и детский зоопарк. Также в целях безопасности посетителей нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками.
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