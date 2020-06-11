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Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Собянин назвал сроки вакцинации от коронавируса
Фото: ТАСС
Начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
10 июня стало известно, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, их проводят российские фармкомпании совместно с Минздравом и Роспотребнадзором. Он добавил, что предприятия страны выпускают 17 препаратов, применяемых в лечении коронавируса.
5 июня в Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям, в них будут участвовать военнослужащиие-добровольцы. Перед этим препарат испытали на мелких и крупных животных (обезьяны и хомяки), он готов к переходу на следующую стадию — его проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.
На 11 июня в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли — 6532.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Денис Мантуров , Министерство обороны , Минпромторг , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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