Собянин назвал сроки вакцинации от коронавируса

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Начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин , передает ТАСС.

10 июня стало известно, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров , их проводят российские фармкомпании совместно с Минздравом Роспотребнадзором . Он добавил, что предприятия страны выпускают 17 препаратов, применяемых в лечении коронавируса.

5 июня в Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям, в них будут участвовать военнослужащиие-добровольцы. Перед этим препарат испытали на мелких и крупных животных (обезьяны и хомяки), он готов к переходу на следующую стадию — его проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

На 11 июня в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли — 6532.