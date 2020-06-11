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В Москву пришла 30-градусная жара 

Мослента 1 час назад
В столицу пришла 30-градусная жара
Фото: ТАСС
В Москве в четверг, 11 июня, установилась 30-градусная жара. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
Как пояснили синоптики, такую температуру зарегистрировала базовая метеостанция на ВДНХ. Она стала рекордной с начала 2020 года — предыдущий максимум был зафиксирован 8 июня и составлял плюс 29,4 градуса.
При этом, по прогнозам, уже с пятницы, 12 июня, температура в городе снова начнет снижаться. К воскресенью, 14 июня, в столице похолодает до плюс 19-21 градуса, однако в начале следующей недели в Москву снова придет жаркая погода.
Ранее москвичей предупредили, что 11 июня на столицу обрушатся дожди с грозами и градом. Отмечалось, что ненастье будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 18-23 метров в секунду.
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Новости Москвы , Погода
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