Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: МЧС предупредило о грозе и граде 

Ирина Лебедева и ещё 13 1 час назад
Не самая благоприятная погода будет в столице в пятницу и в субботу утром. В ближайшее время ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.
В некоторых районах возможен град, — сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Росгидромета.
В связи с этим столичная служба МЧС России предупреждает горожан о возможной опасности. Спасатели рекомендуют при возможности оставаться дома, не оставлять без присмотра малолетних детей.
Автомобилистам советуют особо внимательно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.
Новости Москвы , Видео , Погода , МЧС , Росгидромет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
01:40
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
Армия
Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию
00:18
Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию
Политика
Жена показала последние фото Кокшенова
00:20
Жена показала последние фото Кокшенова
Шоу-бизнес
Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе
01:15
Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение