Не самая благоприятная погода будет в столице в пятницу и в субботу утром. В ближайшее время ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

В некоторых районах возможен град, — сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

В связи с этим столичная служба МЧС России предупреждает горожан о возможной опасности. Спасатели рекомендуют при возможности оставаться дома, не оставлять без присмотра малолетних детей.

Автомобилистам советуют особо внимательно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.