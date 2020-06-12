МЧС обратилось к москвичам

России. Спасатели предупредили о дожде, сильной грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве в ближайший час с сохранением до утра субботы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 09 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капстроениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.