МЧС обратилось к москвичам

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МЧС предупредило о сильной грозе и граде в Москве 

РИА Новости и ещё 12 30 минут назад
Спасатели предупредили о дожде, сильной грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве в ближайший час с сохранением до утра субботы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 09 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капстроениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.
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Новости Москвы , Видео , Погода , МЧС , Росгидромет
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