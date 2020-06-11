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Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID-19 

News.ru 2 часа назад
Власти оплатят работодателям тестирование сотрудников
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Сотрудники столичных организаций будут проходить исследования на коронавирус за счёт городского бюджета. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что программа вступает в силу с 11 июня.
Мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется полностью за счёт города, — цитирует Ракову ТАСС.
В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразились 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Скончались — 3,1 тысячи. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 не смогли справиться с опасным заболеванием. В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались.
Как писал NEWS.ru, ранее мэрия Москвы объяснила расхождение данных по смертности от коронавируса.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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