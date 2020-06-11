Лисят заметили возле дома на востоке столицы

На востоке Москвы возле жилых домов были обнаружены двоек маленьких лисят. Об этом сообщает ТАСС.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил о том, что животных не стоит пытаться кормить или приручить. Там также добавили, что ловить лисят не собираются, поскольку они вероятно уйдут сами.