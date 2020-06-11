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Лисят заметили возле дома на востоке Москвы 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Лисят заметили возле дома на востоке столицы
Фото: Газета.Ru
На востоке Москвы возле жилых домов были обнаружены двоек маленьких лисят. Об этом сообщает ТАСС.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил о том, что животных не стоит пытаться кормить или приручить. Там также добавили, что ловить лисят не собираются, поскольку они вероятно уйдут сами.
Глава отдела по сохранению биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров уточнил, что животные могли выйти на поиски еды. По его словам, они скорее всего пришли из парка "Лосиный остров" которых находится рядом с домами, где их обнаружили.
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Новости Москвы , Сергей Бурмистров
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