Антитела к коронавирусу выявили у пятой части москвичей

Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 17,4% жителей Москвы , заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова . По ее словам, количество москвичей с иммунитетом к вирусу растет, сообщает РИА Новости.

Ракова подчеркнула, что с начала мая в Москве медики изучают наличие у жителей столицы популяционного иммунитета. Первый этап исследования проходил с 4 по 12 мая. Тогда антитела были обнаружены у 12% горожан. Спустя две недели, по завершению второго этапа, показатель вырос.

«На сегодняшний день антитела G имеют 17,4% москвичей, то есть популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели», — констатировала заммэра.

Журналисты подчеркивают, что параллельно в Москве идет ИФА-тестирование, которое выполняется путем иммуноферментного анализа. Исследование также направлено на выявление иммунитета у человека к коронавирусу. К процедуре привлекают в первую очередь медики, пациенты стационаров и поликлиник. С конца мая узнать о наличии антител в организме может любой желающий по предварительной записи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», заведующая инфекционным отделением больницы управделами президента Екатерина Трифонова назвала условия для возникновения второй волны заболеваний COVID-19. По ее словам, все зависит от того, «каким окажется лето»: если лето будет жарким, а все ограничительные меры будут сняты, то повторного всплеска заражений, по ее словам, не избежать. Однако эксперт подчеркнула, что вторая волна с большой долей вероятности будет слабее, поскольку определенная доля населения планеты уже имеет иммунитет к вирусу.