Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо количество москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Павел Тиунов и ещё 10 23 минуты назад
Антитела к коронавирусу выявили у пятой части москвичей
Фото: РИА Новости
Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 17,4% жителей Москвы, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, количество москвичей с иммунитетом к вирусу растет, сообщает РИА Новости.
Ракова подчеркнула, что с начала мая в Москве медики изучают наличие у жителей столицы популяционного иммунитета. Первый этап исследования проходил с 4 по 12 мая. Тогда антитела были обнаружены у 12% горожан. Спустя две недели, по завершению второго этапа, показатель вырос.
«На сегодняшний день антитела G имеют 17,4% москвичей, то есть популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели», — констатировала заммэра.
Журналисты подчеркивают, что параллельно в Москве идет ИФА-тестирование, которое выполняется путем иммуноферментного анализа. Исследование также направлено на выявление иммунитета у человека к коронавирусу. К процедуре привлекают в первую очередь медики, пациенты стационаров и поликлиник. С конца мая узнать о наличии антител в организме может любой желающий по предварительной записи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заведующая инфекционным отделением больницы управделами президента Екатерина Трифонова назвала условия для возникновения второй волны заболеваний COVID-19. По ее словам, все зависит от того, «каким окажется лето»: если лето будет жарким, а все ограничительные меры будут сняты, то повторного всплеска заражений, по ее словам, не избежать. Однако эксперт подчеркнула, что вторая волна с большой долей вероятности будет слабее, поскольку определенная доля населения планеты уже имеет иммунитет к вирусу.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воробей заболела коронавирусом и впала в депрессию
Воробей заболела коронавирусом и впала в депрессию
США опять избежали революции
США опять избежали революции
Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества
Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества
Пригожина попросили «не позориться»
Пригожина попросили «не позориться»
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение