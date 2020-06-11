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Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве в рамках столичного проекта "Московский киберспорт". Об этом сообщил Москомспорт в своем аккаунте в Instagram.
Открытие ознаменовалось выставочным матчем между главой ведомства Алексеем Кондаранцевым и гроссмейстером Сергеем Карякиным. Перед игрой руководитель департамента ответил на несколько вопросов ведущей по поводу своих навыков игры в шахматы.
Встреча проводилась в блиц-формате. Карякин играл вслепую. Матч завершился ничейным результатом.
Ранее Кондаранцев принял участие в итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. Он отметил слаженную работу департамента и рассказал о разработанных онлайн-проектах по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Кроме того, он рассказал о проекте "Московский киберспорт".
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Новости Москвы , Сергей Карякин , Минспорта
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