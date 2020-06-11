В Москве еще 2236 пациентов вылечились от COVID-19 

Еще 2236 пациентов вылечились от коронавируса в Москве , всего медики вылечили 115769 человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", — сказала Ракова.

Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.