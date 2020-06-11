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В Москве еще 2236 пациентов вылечились от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В Москве еще 2236 пациентов вылечились от COVID-19
Фото: РИА Новости
Еще 2236 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего медики вылечили 115769 человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", — сказала Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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