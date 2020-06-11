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В Москве отреставрировали обнаруженные на Солянке артефакты 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Найденные на Солянке артефакты отреставрировали
Фото: mos.ru
Предметы быта XVIII–XIX веков, которые были обнаружены на улице Солянке в 2017 году в Москве во время прокладки инженерных коммуникаций, отреставрировали и передадут Музею Москвы.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Треть найденных артефактов — это стеклянные пузырьки и керамические помадные банки. Как правило, в них хранили косметические кремы и бальзамы. Однако тот факт, что их нашли у территории храма, скорее всего, говорит о том, что их использовали в самой церкви», — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Всего отреставрировано 30 предметов быта. Среди них — фрагменты курительных трубок из красной глины, медные монеты, конская подкова, стеклянные пузырьки и керамические помадные баночки.
Отмечается, что наиболее сложным для специалистов стало восстановление керамических помадных баночек из множества осколков.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов
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