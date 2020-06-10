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На юге Москвы восстановили движение трамваев 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
На юге Москвы восстановили движение трамваев
Фото: РИА Новости
Движение трамваев на юге Москвы восстановили после схода трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №39. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Движение трамваев восстановлено", — сказал собеседник агентства.
Ранее в Twitter на странице Московского транспорта сообщалось, что трамваи №14 и 39, курсирующие по улице Орджоникидзе в Москве, задерживаются по техническим причинам. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев курсировали автобусы.
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" пояснили, что произошел сход трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №39. В результате никто не пострадал.
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