На юге Москвы восстановили движение трамваев 

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Движение трамваев на юге Москвы восстановили после схода трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №39. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Движение трамваев восстановлено", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Twitter на странице Московского транспорта сообщалось, что трамваи №14 и 39, курсирующие по улице Орджоникидзе в Москве, задерживаются по техническим причинам. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев курсировали автобусы.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" пояснили, что произошел сход трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №39. В результате никто не пострадал.