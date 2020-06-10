Когда Москва вернется к прежней жизни

Москва сможет вернуться к жизни без ограничений, введенных из-за коронавируса, в течение двух месяцев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин . Он отметил, что правила безопасного поведения в сложившихся эпидемиологических условиях будут сниматься поэтапно. С 9 июня в столице уже отменили пропускной режим и разрешили жителям свободно передвигаться по городу. При этом масочный режим может сохраниться до середины осени.

Москве для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, потребуется около двух месяцев, заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой инфекции мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче», — обратил внимание глава столицы.

При этом он отметил, что коронавирусную инфекцию невозможно победить на 100%, как и любой другой вирус, возбудитель болезни останется рядом с людьми «надолго или навсегда».

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой, не допуская взрывного роста числа зараженных.

По этой причине ограничения, введенные в Москве для борьбы с распространением COVID-19, снимаются поэтапно, пояснил мэр. На первом этапе, в первой половине мая, в столице возобновили работу промышленные предприятия, далее — в начале июня — отменили пропуска, а некоторое время спустя планируется отменить запрет на работу музеев, библиотек, фитнес-клубов.

По словам Собянина, решение по поводу массовых мероприятий, о посещении театров и концертных залов в Москве могут принять в начале июля. Город сможет вскоре практически полностью перейти к прежнему распорядку жизни, если позволит эпидемиологическая ситуация, подчеркнул мэр.

«Но при этом сохраняются жесткие требования Роспотребнадзора, санитарных врачей по работе всех предприятий и организаций вне зависимости от отрасли, общественного транспорта», — напомнил градоначальник.

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в столице ввели 5 марта.

Позже был установлен ряд правил безопасного поведения в таких эпидемиологических условиях. С середины мая власти начали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась: постепенно стали открываться промпредприятия и стройки, многофункциональные центры, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня Собянин отменил в столице режим самоизоляции, пропускную систему и график пропусков, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Теперь все жители столицы, в том числе пожилые люди старше 65 лет, могут свободно перемещаться по городу пешком, на личном и общественном транспорте.

Открылись парикмахерские, ветеринарные клиники, были сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме продолжили работу киностудии и научные институты.

Мэр заверил, что Москва по всем показателям готова к выходу из ограничений, поскольку число заболевших снижается, а количество выписанных из больниц людей превышает число госпитализированных. Он выразил мнение, что режим самоизоляции и другие меры позволили избежать резкого увеличения количества зараженных и худшего сценария развития пандемии.

В рамках снятия введенных ранее ограничений с 16 июня планируется разрешить открывать библиотеки, риэлторские конторы, службы проката и стоматологические кабинеты. При этом 23 июня работу должны возобновить заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Вместе с тем в столице режим обязательного ношения масок сохранится вплоть до массовой вакцинации от коронавируса, которая может начаться в середине октября. «По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — отметил Собянин.

Мэр выразил надежду, что уже через год Москва сможет вернуться к прежнему образу жизни. Он отметил, что «человек очень быстро забывает плохое».