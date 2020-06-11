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В Москве завершили подготовку к началу купального сезона 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В столице подготовились к купальному сезону
Фото: ТАСС
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) могут за день освидетельствовать все пляжи Москвы, если будет принято решение об их открытии. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил замруководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.
"Решение о начале купального сезона, о количестве пляжей, о приемке мест массового отдыха проводятся комиссиями префектур округов после решения правительства Москвы. Мы готовы освидетельствовать все пляжи за один день", — сказал он.
Волков уточнил, что подготовка к купальному сезону завершена. Например, водолазы уже обследовали дно около пляжей. Решение об их открытии будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки, добавил главный государственный инспектор Москвы.
Ранее сообщалось, что в Московской области к началу купального сезона — 1 июля — запланировано к открытию 114 пляжей.
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Новости Москвы , Другое , Владимир Волков , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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