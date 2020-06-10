Собянин сообщил об «огромной победе» врачей

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Сергей Собянин. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы

"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", — сказал Собянин.

Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.