Москвичам порекомендовали выезжать после часа пик 

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Центр организации дорожного движения порекомендовал столичным автомобилистам выезжать после часа пик, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что транспортная ситуация в Москве осложнилась в связи с грозой. Она оценивается в восемь-девять баллов.

"Чтобы не тратить время в пробках, советуем выезжать после часа пик", — сообщили в ЦОДД.

В учреждении отметили, что в движении в сторону Подмосковья не наблюдается затруднений. В то же время осложненная транспортная ситуация зафиксирована в центре Москве.

Кроме того, затруднения наблюдаются на дорогах, где проходят ремонтные работы — Шереметьевский тоннель, внутренняя сторона 68-го километра МКАД, а также Киевский путепровод.

Ранее ЦОДД призвал московских водителей выезжать в Московскую область с утра или после окончания час пик. В частности, автомобилистам предложили отправиться в путь после 20:00-21:00.

10 июня столицу накрыли гроза и ливень. Из-за стихии москвичам порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.