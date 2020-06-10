Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о выстраданном выходе из самоизоляции 

Lenta.ru 1 час назад
Собянин: выход из самоизоляции выстрадан
Фото: РИА Новости
Выход из режима самоизоляции в Москве выстрадан тремя месяцами жестких мер. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
Градоначальник отметил, что на фоне массового тестирования ежедневная выявляемость коронавируса и пневмонии в Москве снизилась в 3-4 раза от пиковых значений.
Мэр Москвы ранее заявил, что коронавирус невозможно победить полностью, на 100 процентов.
Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок в Москве отменены с 9 июня. Согласно указу Собянина, с 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.
В России, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом составляет 493 657 в 85 регионах. За весь период 6 358 человек скончались, 252 783 человека излечились.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского
Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коронавирус отступает от России
Коронавирус отступает от России
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
В сети открылся виртуальный рынок российского контента
В сети открылся виртуальный рынок российского контента
В Киеве увидели «точку невозврата» космонавтики России
В Киеве увидели «точку невозврата» космонавтики России
Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в протесте
Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в протесте
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение