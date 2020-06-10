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В Москве откроется роботизированный ресторан 

Популярная механика и ещё 8 1 час назад
В столице откроется роботизированный ресторан
Фото: Популярная механика
KFC готовит к открытию свой первый «ресторан будущего», в основе концепции которого лежит минимизация контактов внутри помещения: он отличается бесконтактным обслуживанием, отсутствием касс, автоматизированной зоной выдачи заказов и системой биометрической идентификации.
Ресторан, расположенный в районе московской станции метро «Бутырская», полностью готов к эксплуатации и сможет начать принимать гостей в июне — после снятия соответствующих ограничений для заведений общественного питания. Все заказы в новом ресторане будут производиться только через специальные киоски, в которые внедрили систему биометрической идентификации. Она преобразует снимок лица в индивидуальный цифровой код и дает возможность посетителю, зарегистрировавшись, не только избавить себя от необходимости доставать карту или мобильный телефон для оплаты заказа при всех последующих визитах в KFC, но и еще быстрее производить заказ своих любимых блюд, которые она запоминает и предлагает при последующих посещениях.
При желании гость может оформить заказ без регистрации. В ресторане предусмотрена возможность заказа с помощью функции click & collect, когда гость оформляет заказ в мобильном приложении KFC, а забирает его в указанное время из соответствующей ячейки в ресторане. В целях повышения безопасности в ресторане сведено к минимуму обращение наличных: оплатить заказ посетитель сможет тремя бесконтактными способами — с помощью системы биометрической идентификации, банковской карты или смартфона, поддерживающего технологии Apple Pay или Android Pay. Если гостю нужна помощь, он может обратиться к хостес или позвать менеджера ресторана. Оплатить заказ наличными можно с помощью специального терминала.
Часть кухни ресторана сделана открытой: гость может наблюдать, как его заказ формируется и движется по конвейерной ленте, а затем с помощью специальной роборуки помещается в ячейку, где он хранится не более 10 минут. Ячейка открывается автоматически с использованием системы распознавания лиц, которая также установлена на аппараты автоматического розлива горячих напитков. В ресторане будет представлено полное меню KFC за исключением мороженого в рожке, пива и лимонада. Киоски самообслуживания и другие поверхности, до которых часто дотрагиваются гости, будут дезинфицироваться раз в 30 минут. Гости ресторана смогут воспользоваться антибактериальным мылом в гостевых санузлах и продезинфицировать руки санитайзером.
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