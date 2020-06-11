Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На некоторых АЗС в Москве откроют автомастерские и мойки 

ИА Regnum и ещё 3 29 минут назад
На АЗС в Москве откроют автомастерские и мойки
Фото: РИА Новости
В Москве на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) откроют автомастерские и мойки для машин, сообщили в Стройкомплексе.
Читайте также: Росстандарт отчитался о результатах проверки топлива на АЗС Москвы
Первоначально планируется открыть автосервисы и мойки на пяти АЗС в четырех административных округах столицы.
Соответствующие изменения одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Площадь АЗС составит от 0,3 га до 0,7 га.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в конце 2019 года резко возросло количество штрафов за продажу некачественного топлива на автозаправочных станциях.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ИА Regnum: последние новости
В Москве за сутки выздоровели около 5,4 тыс. пациентов с коронавирусом В Москве за сутки выздоровели около 5,4 тыс. пациентов с коронавирусом Ограничения на работу фитнес-центров Москвы снимут с 23 июня Ограничения на работу фитнес-центров Москвы снимут с 23 июня В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение