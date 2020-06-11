На АЗС в Москве откроют автомастерские и мойки

В Москве на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) откроют автомастерские и мойки для машин, сообщили в Стройкомплексе.
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Первоначально планируется открыть автосервисы и мойки на пяти АЗС в четырех административных округах столицы.
Соответствующие изменения одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Площадь АЗС составит от 0,3 га до 0,7 га.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в конце 2019 года резко возросло количество штрафов за продажу некачественного топлива на автозаправочных станциях.