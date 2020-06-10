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Власти Москвы напомнили о запрете на пикники и шашлыки в парках 

Газета.Ru и ещё 5 46 минут назад
Москвичам напомнили о запрете на пикники и шашлыки
Фото: Анатолий Жданов / ТАСС
Жители Москвы пока не могут собираться большими компаниями в столичным парках, в том числе устраивать пикники и шашлыки, несмотря на снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
С 1 июня в городе для посещения вновь открылись городские парки и зеленные территории, за исключением парка "Зарядья".
9 июня мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.
Однако все досуговые и физкультурные мероприятия на территории столицы все еще приостановлены, под этот пункт также попадает массовое скопление людей в парках.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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