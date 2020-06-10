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Москвичам запретили устраивать пикники и шашлыки 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
Москвичам напомнили о запрете на пикники и шашлыки
Фото: Анатолий Жданов / ТАСС
Жителям Москвы пока нельзя собираться компаниями в парках, в том числе для пикников или жарки шашлыка. Об этом со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил в столице пропускной режим и режим самоизоляции, а также разрешил возобновить работу парикмахерских и ветеринарных клиник. Кроме того, с 16 июня планируется запустить службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды кафе, а с 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.
«В соответствии с указом мэра все досуговые и физкультурные мероприятия на территории Москвы все еще приостановлены», — напомнил Немерюк.
Он также отметил, что под этот запрет попадает «коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга», в том числе пикники и шашлыки.
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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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