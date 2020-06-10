Как отметят День России на ВДНХ

Познакомиться с летописью и сводом законов Древней Руси, сыграть в космическую викторину и совершить виртуальную прогулку по уникальным природным зонам страны приглашает всех желающих ВДНХ в День России , 12 июня. Принять участие в праздничной онлайн-программе можно будет на сайте выставки, на ее страницах в социальных сетях, а также на интернет-площадках резидентов комплекса.

«Территория ВДНХ уже открыта для прогулок. В честь праздника вечером 12 июня фасады павильона «Рабочий и колхозница» подсветят цветами российского флага. Однако музеи, павильоны и другие площадки выставки еще будут закрыты. Они начнут принимать гостей 16 июня. Поэтому посетить их мероприятия, приуроченные ко Дню России, можно в онлайн-формате. Резиденты ВДНХ подготовили для москвичей видеоэкскурсии, лекции, конкурсы, кинопоказы и многое другое. Праздничная программа посвящена истории и достижениям нашей страны, а также ее богатому природному миру», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Узнать о главных космических городах страны

C достижениями российской космической отрасли горожан познакомит центр «Космонавтика и авиация». С 11:00 в соцсети «Инстаграм» на страницах ВДНХ и центра в разделе «Истории» можно будет поучаствовать в интерактивном тесте «Россия — космическая страна». Летчик-космонавт Олег Артемьев поделится информацией о пяти фактах из истории отечественной космонавтики, а подписчикам в комментариях предстоит определить, правда это или нет. В 13:00 в «Инстаграме» пройдет прямой эфир еще с одним покорителем космоса — Федором Юрчихиным. Он расскажет зрителям о последних разработках космической промышленности, например о создании пилотируемого космического корабля «Орел» и автоматического грузового корабля серии «Прогресс». Подписчики смогут задавать свои вопросы в комментариях, космонавт ответит на них в эфире.

А в блоге #КосмосИзДома на сайте центра можно будет почитать о главных космических городах страны, в которых находятся отраслевые предприятия, учебные заведения и космодромы. Среди них Москва Санкт-Петербург , Мирный и другие. Кроме того, можно будет узнать интересные факты о городах, связанных с выдающимися деятелями космонавтики. Речь, например, пойдет о Калуге , где жил и работал изобретатель Константин Циолковский , или о Гагарине (до 1968 года — Гжатск). Этот город в Смоленской области был назван в честь Юрия Гагарина — первого человека, совершившего полет в космос.

Увидеть вулканы Камчатки и вспомнить историю Древнерусского государства

Исторический парк «Россия — моя история» совместно с Русским географическим обществом подготовил онлайн-выставку «Многонациональная Россия». На сайте проекта можно посмотреть фотографии, сделанные в разных уголках нашей страны. В экспозицию входят снимки вулканов Камчатки, гротов озера Байкал и природного заповедника «Эрзи» в Ингушетии. Кроме того, на выставке представлены фотографии представителей разных народностей, населяющих нашу страну. Это, к примеру, жители полуострова Ямал, Северной Осетии и Дагестана.

Центр славянской письменности «Слово» расскажет о древних литературных памятниках. В 16:00 на сайте ВДНХ и на странице центра в «Инстаграме» выложат подкаст «День России — тысячелетний путь: Рюрик, Мономах… и мы». Экскурсовод Дмитрий Тараторин познакомит слушателей с двумя уникальными документами. Он расскажет об одной из древнейших русских летописей — Лаврентьевской. Она датирована 1377 годом. В нее входит летописный свод «Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха» и другие произведения, которые рассказывают о становлении Древнерусского государства. Второй документ — сборник юридических норм Руси и Византии XIII–XIV веков «Мерило праведное».

Виктор Косаковский, Посмотреть онлайн-лекцию «После СССР: Россия в документальном кино 1990-х» всех желающих приглашает Музей кино. На ней можно будет узнать, какие новые темы, герои и стили документального кинематографа стали актуальными после распада Советского Союза. Эксперт расскажет работах таких режиссеров, как Сергей Дворцевой Александр Сокуров . Лекция пройдет на онлайн-платформе Zoom в 16:00. Ссылку на нее можно получить на сайте Музея кино 12 июня с 12:00.

А любителей художественных фильмов ждут в онлайн-кинотеатре Музея кино. Там в 17:10 состоится показ киноленты Ларисы Шепитько «Крылья» (1966), рассказывающей о послевоенной жизни бывшей боевой летчицы. Для просмотра картины регистрация не требуется.

Понаблюдать за рыбами-воробьями и прогуляться по тундре

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» приглашает на видеоэкскурсию «Моря и реки России». Видео станет доступно с 12:00 на YouTube-канале «Москвариума», а также на его официальных страницах в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «В контакте». Тур будет посвящен водным обитателям нашей страны. Ихтиологи центра проведут зрителей по экспозиции океанариума и расскажут о том, сколько ног у камчатского краба, чем опасна черноморская скорпена, как выглядит амурская морская звезда, и о других интересных фактах об обитателях морских глубин. Зрители познакомятся с представителями семейства осетровых — калугой, белугой и русским осетром. Часть экскурсии посвятят пинагорам, или рыбам-воробьям. Такое название они получили из-за того, что их форма напоминает нахохлившуюся птичку. Эти необычные обитатели встречаются в Белом, Балтийском и Карском морях. Кстати, мальки пинагоров появились в океанариуме совсем недавно, и 12 июня их впервые покажут зрителям. Завершится экскурсия необычным поздравлением от водолазов центра.

Кроме того, в 12:00 на YouTube-канале экоцентра «Пчеловодство» начнется онлайн-лекция «Экосистемы России».

Специалисты «Мосприроды» расскажут, какие природные зоны существуют в нашей стране, в чем их главное богатство и отличия. Зрители совершат виртуальную прогулку по тундре и тайге, побывают в степях и пустыне.

День России — ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР — 12 июня.

Столица постепенно смягчает ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Так, с 9 июня для горожан отменили пропускной режим и график прогулок. Теперь жители могут без ограничений выходить из дома, пользоваться транспортом и посещать общественные места. При этом библиотеки, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры смогут возобновить свою работу с 16 июня.

А пока следить за культурной жизнью ВДНХ можно в онлайн-режиме. Так, с 31 марта выставка подготовила для своих виртуальных посетителей серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций. Прогуляться по павильонам «Космонавтика и авиация», «Рабочий и колхозница», музею ВДНХ, центру славянской письменности «Слово» и посмотреть познавательные видеоматериалы можно на официальном сайте в разделе «ВДНХ онлайн», а также на страницах выставки и ее резидентов в соцсетях. Например, во время трансляций из «Москвариума» зрители узнают, чем любят лакомиться акулы, мурены, пираньи и скаты. А на странице комплекса в социальной сети «Инстаграм» можно понаблюдать за жизнью животных, обитающих на «Городской ферме».