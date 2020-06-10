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«Вагоны тишины» появились в каждой «Ласточке» на МЦК 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
«Вагоны тишины» появились в каждой «Ласточке» на МЦК
Фото: ТАСС
Каждая "Ласточка" на Московском центральном кольце теперь имеет "Вагоны тишины". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.
"На этапе запуска два месяца назад чуть больше десяти "Ласточек" МЦК имели "Вагоны тишины". Сегодня тихие вагоны есть в каждом из 51 поездов, курсирующих на Московском центральном кольце. Теперь в каждой "Ласточке" МЦК есть "Вагон тишины". На дверях такого вагона размещен специальный стикер, информирующий пассажиров о том, что это "Вагон тишины", — говорится в сообщении.
Внутри этого вагона также есть информация с рекомендациями нахождения в нем.
"Выбирая для поездки "Вагон тишины", пассажир негласно выражает свое согласие на то, что он не будет разговаривать по телефону, громко слушать музыку и разговаривать. "Вагон тишины" — это место, где пассажир особенно уважает границы другого пассажира, желающего совершить поездку в тишине, спокойствии, без отвлечений на внешние звуковые раздражители", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на портале "Активный гражданин" в ноябре 2019 года большинство москвичей проголосовали за появление вагонов, где можно отдохнуть от городской суеты, сосредоточиться или же подготовиться к важной встрече.
В начале апреля 2020 года на МЦК появились первые "Ласточки" с тихими вагонами. "Вагоны тишины" существуют в ряде стран. В России Московское центральное кольцо стало первым, где была реализована эта инициатива.
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