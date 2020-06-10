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Московский планетарий подготовил к 12 июня праздничную онлайн-программу 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Московский планетарий подготовил праздничную программу
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московский планетарий приглашает 12 июня всех желающих отпраздновать девять лет со дня открытия после длительной реконструкции на праздничную онлайн-программу, трансляции можно посмотреть в соцсетях звездного дома, сообщается на сайте мэра и правительства города.
В ноябре 2019 года Московский планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году звездный дом был закрыт на капитальный ремонт и возобновил работу лишь 12 июня 2011 года. Сейчас это самый современный в России технически оснащенный научно-просветительский центр по астрономии.
"Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир. Подписчики соцсетей смогут погрузиться в увлекательный мир науки и узнать много нового о космосе. Мы надеемся, что каждый найдет в этот день что-то интересное для себя и захочет после открытия прийти в наш планетарий", — приводятся в сообщении слова гендиректора планетария Виталия Тимофеева.
Праздник начнется в 12.00 с финального выпуска цикла "Домашняя обсерватория". Трансляция состоится на YouTube-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Затем на странице планетария во "ВКонтакте" пройдет мастер-класс по рисованию космоса акварелью. В 15.00 и 19.00 в соцсетях подписчикам расскажут об исследованиях Марса, в чем уникальность Красной планеты, почему ее считают запасной и есть ли все-таки жизнь на Марсе.
Кроме того, в 17.00 в соцсети "ВКонтакте" пройдет музыкальный эфир "Космический чарт", в котором прозвучат песни из фильмов и мультфильмов на тему космоса — от советской классики до современных композиций. В завершение праздничной программы в 19.00 пройдет лекция о потаенных уголках нашей планеты и малоизведанных формах земной жизни.
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Новости Москвы , Виталий Тимофеев , РИА Новости
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