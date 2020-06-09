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В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 56 пациентов с коронавирусом. Данные опубликованы в официальном телеграм-канале оперштаба.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице выросло до 3085.
Накануне оперштаб сообщил о 59 скончавшихся пациентах в Москве. Напомним, с 9 июня в столице отменены режим самоизоляции и пропускная система, однако оперштаб призывает при признаках простудных заболеваний оставаться дома.
В России за минувшие сутки зафиксировано 8 595 новых случаев коронавируса, из них 1572 — в столице.
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