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Салоны красоты в Москве будут принимать посетителей только в масках и по записи 

ТАСС 47 минут назад
Салоны красоты будут принимать только по записи
Фото: ТАСС
Столичные салоны красоты и парикмахерские, возобновившие работу 9 июня, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима для своих сотрудников и посетителей.
Обработка рук антисептиком и измерение температуры также обязательны для всех присутствующих, сообщается в официальном Telegram-канале экономического оперштаба Москвы.
"С 9 июня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Обязательными при их посещении теперь являются: посещение салонов только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры всех работников и посетителей, обработка рук антисептиком — для всех, обслуживание по предварительной записи", — говорится в публикации.
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