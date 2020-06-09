Салоны красоты будут принимать только по записи

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Столичные салоны красоты и парикмахерские, возобновившие работу 9 июня, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима для своих сотрудников и посетителей.

Обработка рук антисептиком и измерение температуры также обязательны для всех присутствующих, сообщается в официальном Telegram-канале экономического оперштаба Москвы.