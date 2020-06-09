Салоны красоты будут принимать только по записи

Столичные салоны красоты и парикмахерские, возобновившие работу 9 июня, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима для своих сотрудников и посетителей.
Обработка рук антисептиком и измерение температуры также обязательны для всех присутствующих, сообщается в официальном Telegram-канале экономического оперштаба Москвы.
"С 9 июня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Обязательными при их посещении теперь являются: посещение салонов только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры всех работников и посетителей, обработка рук антисептиком — для всех, обслуживание по предварительной записи", — говорится в публикации.