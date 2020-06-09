Дорожники сообщили о перекрытиях движения в Москве

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о ряде перекрытий и ограничений столичных дорог.

До 15 июня в 3-м Нижнелихоборском проезде будет ограничено автомобильное движение в связи со строительством транспортных развязок. В Проектируемом проезде №226 в районе станции Долгопрудная частично перекроют дорогу до 20 июня. В ночное время в этот период проезжая часть будет закрыта.

Помимо прочего, по причине прокладки инженерных коммуникаций движение ограничено на улице Лобачевского до 30 июня. В связи с работами ограничения затронут пересечение Первомайской и 6-й Парковой улиц до 28 августа, а также пересечение Первомайской и 5-й Парковой улиц до 25 июля.

Еще проезд частично перекроют для жителей Москвы на съезде с Северо-Восточной хорды на улице Аносова из-за строительства транспортной развязки на СВХ.