Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожники сообщили о перекрытиях и ограничениях движения в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Дорожники сообщили о перекрытиях движения в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о ряде перекрытий и ограничений столичных дорог.
До 15 июня в 3-м Нижнелихоборском проезде будет ограничено автомобильное движение в связи со строительством транспортных развязок. В Проектируемом проезде №226 в районе станции Долгопрудная частично перекроют дорогу до 20 июня. В ночное время в этот период проезжая часть будет закрыта.
Помимо прочего, по причине прокладки инженерных коммуникаций движение ограничено на улице Лобачевского до 30 июня. В связи с работами ограничения затронут пересечение Первомайской и 6-й Парковой улиц до 28 августа, а также пересечение Первомайской и 5-й Парковой улиц до 25 июля.
Еще проезд частично перекроют для жителей Москвы на съезде с Северо-Восточной хорды на улице Аносова из-за строительства транспортной развязки на СВХ.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Вечерняя Москва: последние новости
Анастасия Ракова: Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве Анастасия Ракова: Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве Еще 5390 человек вылечилось от коронавируса в Москве Еще 5390 человек вылечилось от коронавируса в Москве Врач посоветовал в жару менять одноразовую маску каждые 20-30 минут Врач посоветовал в жару менять одноразовую маску каждые 20-30 минут
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение