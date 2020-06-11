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На небоскребе «Москва-Сити» заметили загорающих 

Мослента и ещё 1 1 час назад
На небоскребе «Москва-Сити» заметили загорающих
Фото: телеграм-канал «Московские новости»
Несколько человек позагорали на одном из небоскребов «Москва-Сити». Фотографию отдыхающих опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
На какой именно башне заметили загорающих, не уточняется.
Ранее, 9 июня, сразу после отмены режима самоизоляции москвичи открыли купальный сезон, не дожидаясь официального разрешения властей. Так, заполненными оказались Левобережный пляж и место отдыха у Строгинской поймы.
Последние несколько дней в Москве держится теплая погода. В четверг, 11 июня, по данным центра погоды «Фобос», ожидается жара до 32 градусов днем и до 20 градусов ночью.
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Новости Москвы , Самоизоляция
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