Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве

Она подчеркнула, что ранее на фоне распространения коронавируса госпитали для ветеранов перепрофилировали для помощи зараженным инфекцией.

— Все госпитали ветеранов войн мы выводим из COVID. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием ковидных больных. Порядка 10 дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И скорее всего к 24 июня запустим плановый прием ветеранов — во всех трех госпиталях, — заверила заммэра.

Она добавила, среди пациентов с коронавирусом в городе оказалось меньше всего людей старшего возраста.

Также Ракова подчеркнула, что программа «Санаторий на дому» возобновят с 15 июня. Всех участников обяжут носить маски и перчатки, персонал перед выездом будут тестировать.

Как добавила заммэра, 19 тысяч медалей вручили ветеранам в преддверии Дня Победы до начала действия режима самоизоляции. Остальные награды будут вручены в домашней обстановке, в церемониях будут участвовать главы территориальных органов власти, передает агентство городских новостей «Москва».