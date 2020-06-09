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Анастасия Ракова: Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы
Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что ранее на фоне распространения коронавируса госпитали для ветеранов перепрофилировали для помощи зараженным инфекцией.
— Все госпитали ветеранов войн мы выводим из COVID. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием ковидных больных. Порядка 10 дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И скорее всего к 24 июня запустим плановый прием ветеранов — во всех трех госпиталях, — заверила заммэра.
Она добавила, среди пациентов с коронавирусом в городе оказалось меньше всего людей старшего возраста.
Также Ракова подчеркнула, что программа «Санаторий на дому» возобновят с 15 июня. Всех участников обяжут носить маски и перчатки, персонал перед выездом будут тестировать.
Как добавила заммэра, 19 тысяч медалей вручили ветеранам в преддверии Дня Победы до начала действия режима самоизоляции. Остальные награды будут вручены в домашней обстановке, в церемониях будут участвовать главы территориальных органов власти, передает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , АГН "Москва"
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