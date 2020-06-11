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В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 

Москва24 и ещё 93 1 час назад
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Известно, что у всех скончавшихся пациентов была диагностирована пневмония.
Таким образом, общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в городе увеличилось до 3 138 человек.
Ранее стало известно, что столичные врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных с COVID-19 в разных стадиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.
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Новости Москвы , Общество , Выборы на Украине , Санкции , Крым наш , Коронавирус , Сергей Собянин
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