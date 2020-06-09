Москвичи стали реже ходить в торговые центры 

За прошедшую неделю московские торговые центры посетили почти в два раза меньше людей по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Ведомости».

В период с 1 по 7 июня, когда непродовольственным магазинам уже позволили работать, но режим самоизоляции и пропускной режим еще не были отменены, столичные торговые центры посетили на 43 процента меньше людей, чем в прошлом году. Отмечается, что это является неплохим показателем, учитывая, что 30 процентов трафика формируют кафе и развлечения.

Согласно данным консалтинговой компании Watcom, трафик находился на уровне 45-50 процентов от прошлогоднего в будние дни и на уровне 55-60 процентов — в выходные. Президент компании Роман Скороходов заявил изданию, что в дальнейшем ситуация изменится в лучшую сторону.

Издание отмечает, что в худшем положении оказались брендовые магазины, расположенные ближе к центру Москвы. С первых дней работы трафик находился на уровне, который оказался меньше на 50-80 процентов, чем в прошлом году, сказали в представительстве брендов Natura Siberica и Organic Shop.