Парковка в Москве будет бесплатной

Москве 12 и 13 июня в честь Дня России парковка в столице будет бесплатной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АМПП.

В пресс-службе уточнили, что оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час.

"Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме. Несмотря на праздник и выходной день, просим горожан не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок", — говорится в сообщении.

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 12 июня в стране по традиции объявлен выходной день. Изменения в режиме работы связаны с празднованием Дня России. Отдохнуть россияне смогут три дня подряд — 12, 13 и 14 июня. Более того, четверг, 11 июня, является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на час.

Ранее стало известно, что с 11 по 14 июня изменится график движения пригородных поездов Московской железной дороги изменится с 11 по 14 июня. Отмечалось, что в праздничные дни расписание изменится на всех направлениях МЖД.