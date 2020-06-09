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В Москве открылись около 80% предприятий сфер услуг 

News.ru и ещё 9 21 минуту назад
В Москве открылись около 80% предприятий сфер услуг
Фото: News.ru
Около 70% предприятий торговли, а также 80% предприятий сферы услуг возобновили работу в Москве. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна из самых, наверное, чувствительных отраслей, — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он затруднился сказать, сколько предприятий закрылись из-за введённых ограничений в связи с коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что пока не было проведено серьёзных исследований по этому вопросу.
С 9 июня в Москве были отменены график прогулок, самоизоляция и пропускной режим. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники. Сняты ограничения по работе каршеринга и по посещению кладбищ.
NEWS.ru писал, что приложение «Социальный мониторинг», которое контролирует соблюдение режима самоизоляции для больных коронавирусом и их близких, продолжает работу.
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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , Эхо Москвы
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