Лебеди-шипуны появились на Каменских прудах на ВДНХ

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Декоративные лебеди-шипуны впервые появились на Каменских прудах ВДНХ, сообщает пресс-служба выставочного кмоплекса.

«Фауна главной выставки страны пополнилась декоративными водоплавающими птицами — лебедями-шипунами. На данный момент на территории находятся три пары, две из которых обитают на четвертом и одна — на первом Каменских прудах. Возраст птиц от трех до пяти лет. Лебеди-шипуны — самый крупный вид среди лебедей и среди всего отряда гусеобразных. Их отличительной особенностью является черный нарост на лбу сверху основания клюва. Свое русское название птицы получили из-за громких шипящих звуков, которые они издают, обороняясь от хищников и от других птиц при защите своей гнездовой территории», — говорится в сообщении.

Как отмечается, шесть молодых птиц, находящиеся на ВДНХ, уже образовали пары.