Лебеди-шипуны появились на Каменских прудах на ВДНХ

Декоративные лебеди-шипуны впервые появились на Каменских прудах ВДНХ, сообщает пресс-служба выставочного кмоплекса.
«Фауна главной выставки страны пополнилась декоративными водоплавающими птицами — лебедями-шипунами. На данный момент на территории находятся три пары, две из которых обитают на четвертом и одна — на первом Каменских прудах. Возраст птиц от трех до пяти лет. Лебеди-шипуны — самый крупный вид среди лебедей и среди всего отряда гусеобразных. Их отличительной особенностью является черный нарост на лбу сверху основания клюва. Свое русское название птицы получили из-за громких шипящих звуков, которые они издают, обороняясь от хищников и от других птиц при защите своей гнездовой территории», — говорится в сообщении.
Как отмечается, шесть молодых птиц, находящиеся на ВДНХ, уже образовали пары.
«Для того, чтобы лебеди могли укрыться во время непогоды и просто отдохнуть, были сооружены домики на плавучих платформах, для каждой пары свой. Водоплавающие птицы находятся под присмотром рабочего по уходу, ветеринарного врача и зоотехника. Лебедей-шипунов кормят специальным комбикормом для гусеобразных птиц, состав которого соответствует специально разработанным для этого вида сбалансированным рационом. Также лебеди ежедневно получают просо и траву. Для насыщения организма необходимыми витаминами и питательными веществами птицы также получают морковь и капусту. Чтобы не подвергать жизнь и здоровье лебедей опасности, специалисты настоятельно рекомендуют гостям ВДНХ не кормить лебедей едой, принесенной из дома. Отклонения от установленного рациона могут привести к болезням и гибели птиц. Увидеть лебедей-шипунов на ВДНХ можно до конца октября. При наступлении первых холодов птиц перевезут в питомник на зимовку», — добавили в пресс-службе.