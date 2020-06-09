Фасады гостиницы в Сокольниках украсят изображениями птиц

В столичном районе Сокольники планируют к 2021 году построить гостиницу с изображением соколов на фасаде, рассказал главный архитектор Москвы , первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов

Он подчеркнул, что история этого места связана с царской соколиной охотой, которая устраивалась здесь в XVI веке.

"На парк выходит застекленная часть комплекса, с панорамными видами, а с противоположной стороны — практически глухая кирпичная стена с перфорацией из узких оконных проемов, создающих в темное время светящийся паттерн с изображением птиц", — рассказал Кузнецов.

Предполагается, что гостиница появится на Сокольническом Валу, владении 37. Около этого места располагается парк "Сокольники" и Рижская эстакада с ж/д узлом, поэтому архитекторы приняли решение использовать стекло и керамический кирпич. Архитекторы из мастерской Кашириных отметили, что нужно было акцентировать сильные стороны участка и минимизировать негативные.

В 21-этажной гостинице будет 200 номеров и подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что за последние девять лет в столице построили 60 гостиниц на 11 тысяч номеров. В течение ближайших двух лет в городе появится еще 16 отелей.