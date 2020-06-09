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Государственный Исторический музей откроется 1 июля 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Названа дата открытия ГИМ для посетителей
Фото: РИА Новости
Государственный Исторический музей откроется для посетителей 1 июля, в Покровский собор (Храм Василия Блаженного) билеты будут продаваться по сеансам. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.
С середины марта культурные учреждения в Москве были закрыты из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам).
"Мы открываемся 1 июля. Палаты бояр Романовых и Покровский собор будут работать по сеансам. Что касается логистики главного здания и Музея Отечественной войны 1812 года и наших выставок, информация будет позднее", — сказала Лемигова.
Ранее в пресс-службах музеев сообщили ТАСС, что основное здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и музей современного искусства "Гараж" планируется открыть 16 июня. С 1 июля намерены открыться Новая Третьяковка на Крымском Валу и Музей русского импрессионизма. Пушкинский музей, как и планировалось, должен распахнуть двери для посетителей 10 июля.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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